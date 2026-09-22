Trump vs. Medien: Wer wird als Sieger hervorgehen?

Während Trump von einem notwendigen Vorgehen gegen „Fake News“ spricht, warnen Journalistenverbände und Medienhäuser vor einem Angriff auf die Pressefreiheit. Die eigentliche Frage lautet daher nicht nur, wer diesen Konflikt gewinnt, sondern welche Folgen er für das Vertrauen der Bevölkerung in Politik und Medien haben wird. Je härter die Fronten werden, desto größer könnte die Spaltung der Gesellschaft werden.