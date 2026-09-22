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Trump vs. Medien: Wer wird als Sieger hervorgehen?

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22.09.2026 16:30
Wo Donald Trump landet, standen bislang Presseteams bereit. Ist damit jetzt Schluss?
Wo Donald Trump landet, standen bislang Presseteams bereit. Ist damit jetzt Schluss?(Bild: AFP/CHIP SOMODEVILLA)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Donald Trump verschärft den Konflikt mit kritischen Medien, mehrere große US-Sender gehen nun auf Distanz und ziehen vor Gericht. Entsteht hier ein Machtkampf, der die Zukunft der Pressefreiheit prägen könnte? Wer wird letztlich diesen Kampf für sich entscheiden? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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Der Streit zwischen Donald Trump und führenden US-Medien erreicht eine neue Eskalationsstufe. Nachdem mehreren Redaktionen der Zugang zum Weißen Haus entzogen wurde, haben die betroffenen Medien Klagen angekündigt. Gleichzeitig schränken alle fünf großen TV-Sender ihre Berichterstattung über bestimmte Präsidentenauftritte ein. Beide Seiten sehen sich als Verteidiger der Demokratie und werfen dem Gegenüber Machtmissbrauch vor.

Während Trump von einem notwendigen Vorgehen gegen „Fake News“ spricht, warnen Journalistenverbände und Medienhäuser vor einem Angriff auf die Pressefreiheit. Die eigentliche Frage lautet daher nicht nur, wer diesen Konflikt gewinnt, sondern welche Folgen er für das Vertrauen der Bevölkerung in Politik und Medien haben wird. Je härter die Fronten werden, desto größer könnte die Spaltung der Gesellschaft werden.

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Ihre Meinung zählt!

Wie beurteilen Sie Trumps Vorgehen gegenüber kritischen Medien? Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen berechtigter Medienkritik und einer Einschränkung der Pressefreiheit? Wer trägt mehr Verantwortung für das schwindende Vertrauen vieler Menschen: Politik oder Medien? Welche Folgen könnte dieser Konflikt langfristig für die Demokratie in den USA haben?

Teilen Sie Ihre Ansichten dazu in den Kommentaren!

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