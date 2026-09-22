Ochsenknecht: Im Hotel verhängt er die Spiegel!

Ein unheimliches Erlebnis aus seiner Kindheit beeinflusst Jimi Blue Ochsenknecht bis heute bei Hotelaufenthalten. Der 34-Jährige schläft dort nach eigenen Angaben meist mit etwas Licht und achtet darauf, dass kein Spiegel direkt vor dem Bett steht.
Auslöser dafür sei eine Erinnerung an einen Aufenthalt in Südengland: Dort will Ochsenknecht als Kind nachts in einem Hotel vor dem Spiegel beim Badezimmer ein kleines Mädchen gesehen haben.
„Ich weiß nicht, was es war, vielleicht habe ich geträumt oder nicht, aber für mich war das sehr real, und habe halt sehr laut geschrien und habe auch richtig Panik bekommen“, sagte der 34-Jährige im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Vielleicht habe diese Erinnerung etwas damit zu tun, dass er früh viele Horrorfilme angesehen habe, darunter „The Sixth Sense“ mit Bruce Willis. Sein Erlebnis damals habe ihn nicht losgelassen. Bis heute hänge er Spiegel daher „lieber ab oder stelle Gepäck davor hin, wenn da ‘ne Couch ist“.
Geistersitzung mit Uwe Ochsenknecht
Mit Blick auf übernatürliche Erfahrungen in seiner Familie sagt Ochsenknecht lachend: „Ich sag ja, wir sind alle gaga“. Er habe einmal auf Mallorca mit seinem Vater, dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht, „so eine Session“ gemacht, bei der man mit einer Kerze spreche, „wenn man jetzt jemanden von der anderen Seite anrufen möchte sozusagen“: „Haben wir versucht und hat auch geklappt. Und auf einmal sind die Hunde durchgedreht, haben rumgebellt, es hat im Haus geknarzt und so weiter. Ich habe dann wieder so eine Panikattacke bekommen und hab‘s dann abgebrochen.“
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