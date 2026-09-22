Ochsenknecht: Im Hotel verhängt er die Spiegel!

„Ich weiß nicht, was es war, vielleicht habe ich geträumt oder nicht, aber für mich war das sehr real, und habe halt sehr laut geschrien und habe auch richtig Panik bekommen“, sagte der 34-Jährige im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Vielleicht habe diese Erinnerung etwas damit zu tun, dass er früh viele Horrorfilme angesehen habe, darunter „The Sixth Sense“ mit Bruce Willis. Sein Erlebnis damals habe ihn nicht losgelassen. Bis heute hänge er Spiegel daher „lieber ab oder stelle Gepäck davor hin, wenn da ‘ne Couch ist“.