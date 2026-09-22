VIP-Terminal, Flüge: Flughafen setzt auf Offensive

„Ein wichtiges Vorhaben ist der Bau eines neuen VIP-Terminals für Privatmaschinen und VIP-Gäste. Der rund 1,5 Millionen Euro teure Bereich soll im November fertiggestellt werden. Neben eigenen Check-in- und Lounge-Bereichen entstehen auf dem Areal auch neue Büros mit einer Fläche von rund 700 Quadratmetern. Derzeit haben wir nur die Hälfte davon.“ Der „Gate“-Bereich soll außerdem für Veranstaltungen vermietet werden. Wildt erwartet sich dadurch zusätzliche Tagesgäste, die auch den Flughafen und die Gastronomie beleben sollen. Das neue Gebäude soll nach seinen Worten zu einem „Aushängeschild für Kärnten“ werden.

Bis November gibt es die AUA-Morgenflüge

Auch beim regulären Flugangebot gibt es Veränderungen. Ab Dezember wird Hamburg zweimal wöchentlich angeflogen. Die Verbindung nach Wien mit Austrian Airlines wurde von sieben auf elf Flüge pro Woche erhöht. Bis November sind außerdem wieder drei Morgenflüge ab 5.50 Uhr vorgesehen, die Umsteigeverbindungen zu rund 80 Destinationen ermöglichen. Die Verbindung nach Rom wurde verlängert. Insgesamt werden derzeit sechs Destinationen mit 25 Flügen pro Woche angeboten.

Auch von Ryanair erwartet Wildt positive Nachrichten. Für 2027 rechnet er mit mehreren weiteren Destinationen. Bei der Flugabgabe von derzeit zwölf Euro erwartet der Geschäftsführer hingegen keine vollständige Abschaffung. Möglich sei lediglich eine Reduktion um etwa zwei Euro. „Dabei bringt sie Österreich nur 170 Millionen Euro, das ist nicht viel.“ Andere Flughäfen im Ausland hätten so eine Belastung nicht.