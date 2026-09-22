VIP-Terminal, Flüge: Flughafen setzt auf Offensive

Das Fluggeschäft in Österreich macht derzeit schwierige Zeiten durch, die Passagierzahlen gehen zurück. Der Airport Klagenfurt liegt in der Statistik zwar weit hinten, Geschäftsführer Maximilian Wildt ist wegen neuer Flüge und Projekte aber optimistisch. Heuer werden 175.000 Passagiere erwartet.
Das Fluggeschäft in Österreich macht derzeit schwierige Zeiten durch, die Passagierzahlen gehen zurück. Der Flughafen Klagenfurt liegt in der Statistik weit zurück, zeigt sich aber dennoch zuversichtlich. Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt verweist auf zahlreiche neue Projekte und Entwicklungen.
„Ein wichtiges Vorhaben ist der Bau eines neuen VIP-Terminals für Privatmaschinen und VIP-Gäste. Der rund 1,5 Millionen Euro teure Bereich soll im November fertiggestellt werden. Neben eigenen Check-in- und Lounge-Bereichen entstehen auf dem Areal auch neue Büros mit einer Fläche von rund 700 Quadratmetern. Derzeit haben wir nur die Hälfte davon.“ Der „Gate“-Bereich soll außerdem für Veranstaltungen vermietet werden. Wildt erwartet sich dadurch zusätzliche Tagesgäste, die auch den Flughafen und die Gastronomie beleben sollen. Das neue Gebäude soll nach seinen Worten zu einem „Aushängeschild für Kärnten“ werden.
Bis November gibt es die AUA-Morgenflüge
Auch beim regulären Flugangebot gibt es Veränderungen. Ab Dezember wird Hamburg zweimal wöchentlich angeflogen. Die Verbindung nach Wien mit Austrian Airlines wurde von sieben auf elf Flüge pro Woche erhöht. Bis November sind außerdem wieder drei Morgenflüge ab 5.50 Uhr vorgesehen, die Umsteigeverbindungen zu rund 80 Destinationen ermöglichen. Die Verbindung nach Rom wurde verlängert. Insgesamt werden derzeit sechs Destinationen mit 25 Flügen pro Woche angeboten.
Auch von Ryanair erwartet Wildt positive Nachrichten. Für 2027 rechnet er mit mehreren weiteren Destinationen. Bei der Flugabgabe von derzeit zwölf Euro erwartet der Geschäftsführer hingegen keine vollständige Abschaffung. Möglich sei lediglich eine Reduktion um etwa zwei Euro. „Dabei bringt sie Österreich nur 170 Millionen Euro, das ist nicht viel.“ Andere Flughäfen im Ausland hätten so eine Belastung nicht.
Weitere Hoffnungen setzt Wildt auf die Ansiedlung von Ärzten am Flughafengelände. Diese könnten zusätzliche Frequenz bringen und das Umfeld beleben. Das erste Flughafen-Grundstück wurde bereits verpachtet; dort soll ein privater Hangar entstehen. Insgesamt sollen 42 Hektar Flughafenfläche verpachtet werden, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
Laibach oder Triest haben 1,7 Millionen Passagiere
Für das laufende Jahr werden am Flughafen Klagenfurt rund 175.000 Passagiere erwartet. Zum Vergleich: Die Flughäfen in Laibach und Triest rechnen jeweils mit rund 1,7 Millionen Passagieren. Trotz des deutlichen Größenunterschieds setzt Klagenfurt auf neue Infrastruktur, zusätzliche Flugverbindungen und die wirtschaftliche Nutzung seiner Flächen, um im Geschäft zu bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.