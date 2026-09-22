FPÖ-Chef Landbauer sagt politische Termine ab

„Besonders in diesen ersten Tagen nach der OP möchte ich meiner Familie beistehen“, meldet sich der FPÖ-Landeschef Udo Landbauer am Dienstag zu Wort. An der Regierungsklausur sowie der Landtagssitzung werde er diese Woche daher nicht teilnehmen.
Mit ungewöhnlich persönlichen Worten tritt Udo Landbauer am Dienstag per Video an die Öffentlichkeit. „Meine Tochter hatte dieser Tage eine schwere Operation an der Wirbelsäule. Die Operation ist wunderbar nach Plan verlaufen und sie befindet sich Gott sei Dank auch schon wieder am Weg der Besserung“, sagt er in der Videobotschaft auf sozialen Medien.
In Niederösterreich finden diese Woche zwei wichtige politische Termine statt: die Regierungsklausur am Mittwoch sowie die Landtagssitzung am Donnerstag. Bei beiden werde Landbauer sich „ausnahmsweise“ vertreten lassen. Speziell in den ersten, schwierigen Tagen der Rehabilitation möchte er seiner vierjährigen Tochter und seiner Frau beistehen.
Bereits achte Regierungsklausur in NÖ
Der FPÖ-Politiker entschuldigt sich für die kurzfristige Absage. Er freue sich, „bald wieder mit voller Kraft die Arbeit aufnehmen zu dürfen“. Es wäre am Mittwoch bereits die achte Regierungsklausur in der schwarz-blauen Landesregierung, zu der ÖVP-Chefin Johanna Mikl-Leitner normalerweise mit Landbauer zusammentritt.
„Ich bin überzeugt davon, dass alle dafür Verständnis haben werden“, sagt Landbauer in der emotionalen Wortrede. Die Gesundheit seiner Tochter stehe für ihn nun im Vordergrund.
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