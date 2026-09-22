FPÖ-Chef Landbauer sagt politische Termine ab

Mit ungewöhnlich persönlichen Worten tritt Udo Landbauer am Dienstag per Video an die Öffentlichkeit. „Meine Tochter hatte dieser Tage eine schwere Operation an der Wirbelsäule. Die Operation ist wunderbar nach Plan verlaufen und sie befindet sich Gott sei Dank auch schon wieder am Weg der Besserung“, sagt er in der Videobotschaft auf sozialen Medien.