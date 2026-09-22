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Schloss-Albeck-Auftakt

Viel Unterhaltung für viele Geschmäcker

Kärnten
22.09.2026 16:00
„Abba Mia“: Musical Show mit dem Kranner-Familientrio.
„Abba Mia“: Musical Show mit dem Kranner-Familientrio.(Bild: barbara palffy)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

In Sirnitz wird der Kulturhunger auf Schloss Albeck mit einem vielfältigen Veranstaltungsreigen gestillt, der Musik, Literatur sowie bildende Kunst umfasst und bereits an diesem Wochenende startet.

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Der Herbst färbt Blätter bunt und das ist auch das Programm auf Schloss Albeck. Hier lustwandelt man „Barfuß im Park“, lässt sich von „Abba Mia“ vom Hocker reißen oder seinen Kunsthunger von einer Ausstellung stillen. Besagte ist mit Gridchen Pliessnig besetzt, die dem Auge Fotokunst samt Birnenporträts und Stillleben reicht, die den feinen Unterschied zwischen Hunger, Sättigung und Gier sichtbar machen.

Ausstellung und Alleinunterhalter zum Auftakt
Zur Vernissage (samt Buchpräsentation und inszenierter Lesung) am 26. September (18 Uhr) bittet die Künstlerin in „Die Kunsthunger-Kantine“, tags darauf (27., 11 Uhr) eröffnet Sänger und Alleinunterhalter Smartie Joe die Herbstsaison mit Eigenem.

Wer kennt sie nicht: Abba-Ohrwürmer, die unvergesslich im Ohr klingen – von Waterloo über Mamma Mia bis zu Super Trouper. Und groß ist die Chance, dass man zur Dancing Queen mutiert, wenn das Kranner-Familientrio nur ein paar Stunden später (27., 15 Uhr) zur Musical-Show „Abba Mia“ bittet. 

Von der Liebe und einem Theaterhit
Oktober ist die Zeit des Erntedanks und wie man in Irland feiert, führen „Together“, zum Trio erweitert, am 4. Oktober (11 Uhr) vor Ohren, gefolgt von Viktoria Zanava & Band, die „About Love in 14 Sprachen“ singt. Auf dem Programm stehen Chansons, Jazz, Tango, Bossa Nova, kubanische Balladen, neapolitanische Lieder

Ein kleiner Ausblick auf den Albecker Theaterherbst sei auch gestattet, der sich von 9. Oktober bis 15. November mit Neil Simons weltberühmter, romantischer Boulevardkomödie „Barfuß im Park“ spielt, die 1963 am Broadway Premiere feierte, mit Jane Fonda und Robert Redford 1967 zum Kultfilm avancierte und noch heute zu den Kassenrennern auf Bühnen zählt.

Wer sich den Kulturgenuss mit einem Dinner davor versüßen möchte, ist auf Schloss Albeck ebenso an der richtigen Adresse wie Interessierte, die eine märchenhafte Lesung („Die kleine Hexe“) mit Dagmar Sickl, musikalisch umrahmt von Corina Kuhs, für Jung & Alt buchen möchten. Infos: schloss-albeck.at

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