Viel Unterhaltung für viele Geschmäcker

Der Herbst färbt Blätter bunt und das ist auch das Programm auf Schloss Albeck. Hier lustwandelt man „Barfuß im Park“, lässt sich von „Abba Mia“ vom Hocker reißen oder seinen Kunsthunger von einer Ausstellung stillen. Besagte ist mit Gridchen Pliessnig besetzt, die dem Auge Fotokunst samt Birnenporträts und Stillleben reicht, die den feinen Unterschied zwischen Hunger, Sättigung und Gier sichtbar machen.