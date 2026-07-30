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Zweite Prüfung

Airport erneut im Visier des Landes-Rechnungshofs

Oberösterreich
30.07.2026 10:00
Der Rechnungshof prüft den Linzer Flughafen erneut.
Der Rechnungshof prüft den Linzer Flughafen erneut.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Nach dem vernichtenden Prüfbericht im Vorjahr kehrt der Landesrechnungshof zum Linzer Flughafen zurück. Die Kontrolleure prüfen derzeit, ob die Verantwortlichen ihre Hausaufgaben gemacht haben – oder ob die größten Baustellen weiterhin ungelöst sind.

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Es ist keine zwölf Monate her, dass der oberösterreichische Landesrechnungshof dem Linzer Flughafen ein vernichtendes Zeugnis ausstellte. Abstürzende Passagierzahlen, Verluste in Millionenhöhe, ein gewaltiger Finanzbedarf und die Enthüllung einer riskanten und verlustreichen Spekulation mit Wirecard-Anleihen – die Experten des Landes ließen damals kaum ein gutes Haar an der Gebarung und am Management des Flughafens, der (noch) zu je 50 Prozent dem Land und der Stadt Linz gehört.

Jetzt sind die Kontrolleure wieder zurück: Der Landesrechnungshof prüft derzeit, welche seiner Empfehlungen inzwischen umgesetzt wurden und ob der Flughafen die Weichen für eine wirtschaftlich stabile Zukunft tatsächlich gestellt hat. Konkret geht es, wie von der „Krone“ berichtet, etwa um eine langfristige Strategie für den Airport, der sich als Oberösterreichs Tor zur Welt sieht, Einsparungen bei den Kosten, den Ausbau von Kooperationen, neue Flugverbindungen sowie eine stärkere Verankerung des Flughafens in der Unternehmensstrategie des Landes Oberösterreich.

In der Landespolitik liegt viel Hoffnung auf der Verbindung zwischen Linz und Frankfurt, die seit Ende März von der dänischen Airline DAT betrieben wird. Sie gilt als Schlüsselverbindung für den Wirtschaftsstandort und als wichtiger Gradmesser dafür, ob der eingeschlagene Sanierungskurs tatsächlich Wirkung zeigt.

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Ob dieser Plan aufgeht, ist allerdings noch offen. Die täglichen Flüge nach Frankfurt kämpfen derzeit noch mit einer schwachen Auslastung. Die Verantwortlichen hoffen auf eine Trendwende im Herbst, wenn der Geschäftsreiseverkehr wieder anzieht. Im Mai zählte man laut einer Sprecherin der Airline 2224 Passagiere bei einer Kapazität von 7056 Sitzplätzen. Das entspricht einer Auslastung von gut 31 Prozent. Aktuell kostet ein Flug von Linz nach Frankfurt im günstigsten Tarif zwischen 92 und 171 Euro.

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