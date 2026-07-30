Airport erneut im Visier des Landes-Rechnungshofs

Jetzt sind die Kontrolleure wieder zurück: Der Landesrechnungshof prüft derzeit, welche seiner Empfehlungen inzwischen umgesetzt wurden und ob der Flughafen die Weichen für eine wirtschaftlich stabile Zukunft tatsächlich gestellt hat. Konkret geht es, wie von der „Krone“ berichtet, etwa um eine langfristige Strategie für den Airport, der sich als Oberösterreichs Tor zur Welt sieht, Einsparungen bei den Kosten, den Ausbau von Kooperationen, neue Flugverbindungen sowie eine stärkere Verankerung des Flughafens in der Unternehmensstrategie des Landes Oberösterreich.