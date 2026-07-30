Alpakas, Wasserspaß und lau(t)e Sommernächte

Am Wochenende sorgen jede Menge Events für Unterhaltung in unserem Bundesland. Unsere zehn Favoriten haben es in sich: In Weyregg am Attersee wird beim „Seebeben“ bis spät in die Nacht hinein Party gemacht. Ein großes Potpourri an Songs von Disney bis Hollywood erwartet Besucher bei den Broadway Nights in Mining. Und Kinder dürfen sich auf eine Abkühlung in Vöcklabruck oder auf Alpakas in Walding freuen.