Betrunkene Kapitäne aus dem Verkehr gezogen

Vier waren alkoholisiert

Außerdem wurden sechs Alkovortests und drei Alkomattests durchgeführt. Die Alkomattests fielen positiv mit Messwerten von 0,58 Promille, 0,8 Promille und 0,76 Promille aus, wodurch jeweils die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Wasserkraftfahrzeuglenkerin konnte keine Erlaubnis für die Verwendung des Wasserkraftfahrzeuges in der Motorbootsommersperre vorweisen und war ebenfalls mit 0,76 Promille beeinträchtigt.