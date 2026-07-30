Betrunkene Kapitäne aus dem Verkehr gezogen

Gemütlich mit dem Boot über den See schippern, dabei ein paar Gläschen schlürfen? Nicht, wenn die Polizei ein Wörtchen mitzureden hat. Beamte stoppten bei Kontrollen am Attersee vier alkoholisierte Kapitäne. Eine davon war ohne Erlaubnis unterwegs, 14 andere ohne nötige Ausrüstungsgegenstände.
Die Polizeiinspektion Schörfling am Attersee – Seedienst führte am 29. Juli 2026 zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr Schifffahrtskontrollen am Attersee durch. Dabei wurden 15 Motorboote und 7 Segelschiffe nach dem Schifffahrtsgesetz kontrolliert. Es wurden 14 Übertretungen aufgrund fehlender Ausrüstungsgegenstände festgestellt und angezeigt.
Vier waren alkoholisiert
Außerdem wurden sechs Alkovortests und drei Alkomattests durchgeführt. Die Alkomattests fielen positiv mit Messwerten von 0,58 Promille, 0,8 Promille und 0,76 Promille aus, wodurch jeweils die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine Wasserkraftfahrzeuglenkerin konnte keine Erlaubnis für die Verwendung des Wasserkraftfahrzeuges in der Motorbootsommersperre vorweisen und war ebenfalls mit 0,76 Promille beeinträchtigt.
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