Vergewaltiger ging bei Fremdenkontrolle ins Netz

Ein 45-jähriger nordmazedonischer Staatsbürger wurde bereits am Montag bei einer Autobahnraststation auf der A 8 kontrolliert. Um 22:55 Uhr wurde der Insasse eines Autos, das aus Richtung Deutschland kam, im Zuge einer AGM-Fahndungskontrolle der Polizeiinspektion Tumeltsham FGP (Fremden- und Grenzpolizei) kontrolliert. Bei der von den Beamten durchgeführten fahndungsmäßigen Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass gegen den Mann eine aufrechte Festnahmeanordnung besteht.