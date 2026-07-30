Im Vollrausch beim Ausparken Passant überfahren

„Freundin ist gefahren“

Bei den umfangreichen Ermittlungen konnte der fahrerflüchtige Lenker ausgeforscht werden. Er gab vorerst an, dass nicht er, sondern seine Freundin gefahren sei – die legte aber sofort Protest ein. Daraufhin gab er an, er sei doch am Steuer gewesen, habe aber nichts gemerkt. Ein Alkotest gegen 5:10 Uhr ergab einen Wert von immer noch 1,72 Promille.