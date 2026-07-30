So holte Wohnmobilkäufer sein Geld doch zurück

Erste Instanz ließ Kläger abblitzen

Der Käufer ließ das aber nicht auf sich sitzen und ging am Zivilrechtsweg zum Landesgericht Linz, um die Rückabwicklung des Geschäfts zu erkämpfen. Dabei blitzte er in der ersten Instanz aber ab – man glaubte dem Verkäufer, dass er vom groben Mangel nichts gewusst haben will. Doch der neue Besitzer ging zum Oberlandesgericht. Und dort gab’s eine Entscheidung in seinem Sinne.