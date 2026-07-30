Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mangel bemerkt:

So holte Wohnmobilkäufer sein Geld doch zurück

Oberösterreich
30.07.2026 16:00
Beim Streit ging’s um ein Wohnmobil (Symbolbild)
Beim Streit ging’s um ein Wohnmobil (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

„Angefressener“ Wohnmobilkäufer musste bis zum Oberlandesgericht gehen, um sein Geld zurückzubekommen. Der Mühlviertler Verkäufer hatte nämlich „vergessen“, einen schweren Mangel herrichten zu lassen oder darüber zu berichten. Immerhin war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stinksauer war ein Maurer aus der Steiermark, der einem Mühlviertler Pensionisten ein Wohnmobil abgekauft hatte. Nachdem er etwas mehr als 1000 Kilometer gefahren war, ließ er das Fahrzeug nochmal vom ÖAMTC überprüfen und dabei stellte sich heraus, dass die hölzerne Bodenplatte morsch war.

Gewährleistungsausschluss war das „Zauberwort“
Der neue Besitzer wollte vom Verkäufer die 25.000 Euro Kaufpreis zurück, weil man beim Kauf ausgemacht hatte, dass das Wohnmobil keine schweren Mängel hat. Der Freistädter Verkäufer wollte sein Wohnmobil aber nicht mehr zurück und meinte, dass er durch den bei Handel unter Privatpersonen üblichen „Gewährleistungsausschluss“ aus dem Schneider sei.

Erste Instanz ließ Kläger abblitzen
Der Käufer ließ das aber nicht auf sich sitzen und ging am Zivilrechtsweg zum Landesgericht Linz, um die Rückabwicklung des Geschäfts zu erkämpfen. Dabei blitzte er in der ersten Instanz aber ab – man glaubte dem Verkäufer, dass er vom groben Mangel nichts gewusst haben will. Doch der neue Besitzer ging zum Oberlandesgericht. Und dort gab’s eine Entscheidung in seinem Sinne.

Lesen Sie auch:
Ein 29-jähriger Deutscher wird sich nach einer wilden Verfolgungsjagd wegen Mordversuchs ...
Über 160 km verfolgt
Extremraser jetzt wegen Mordversuchs angeklagt
08.06.2026
Betriebe sparen
„Unsicherheit bei den Pensionen nimmt zu“
01.11.2025

Mangel überwog am Ende
Die Berufungsrichter gingen davon aus, dass die morsche Bodenplatte, die zwar durch eine Metallplatte gesichert war, schon vorher morsch war. Der Mangel war so groß, dass die Verkehrssicherheit beeinträchtigt war. Außerdem hatte der Verkäufer zugesichert, dass er das Wohnmobil noch überprüfen und schwere Mängel beheben lassen und ein sicheres Fahrzeug übergeben würde. Diese Zusicherung war schwerwiegender als der Gewährleistungsausschluss – nun wird der Kauf rückabgewickelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
30.07.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
121.442 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.682 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Stars & Society
Barbara Meier: Beim 40er blieb das Buffet leer
82.076 mal gelesen
2023 lud Barbara Meier ihre Gäste noch nach Ibiza ein und sogar Stars wie Rita Ora kamen. ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
800 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
794 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
676 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Oberösterreich
Mangel bemerkt:
So holte Wohnmobilkäufer sein Geld doch zurück
Trockenheit in OÖ
40 Orte schlagen wegen Wasserknappheit Alarm
20 Monate noch offen
Vergewaltiger ging bei Fremdenkontrolle ins Netz
Eventtipps in OÖ
Alpakas, Wasserspaß und lau(t)e Sommernächte
Neue Preise ab 1.8.
Fernwärme wird um bis zu sechs Prozent teurer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf