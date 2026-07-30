Zeitfahrkönigin vermisst eine passende Strecke

Die Tour ist vorbei, es lebe die Tour! Am 1. August beginnt die Tour de France Femmes. Christina Schweinberger wird als einzige Österreicherin zum fünften Mal bei der Jagd ums Gelbe Trikot dabei sein. Die Zeitfahr-Königin schlüpft aufgrund der rekordverdächtigen Höhenmeter in die Helferrolle.
Im Männer-Kalender ist die Tour de France seit mehr als 120 Jahren der Saisonhöhepunkt. Die Tour de France Femmes gibt es erst seit 2022, aber auch im Frauen-Radsport dreht sich fast alles nur noch um das Rennen in Frankreich. „Wir reden das ganze Jahr über die Tour. Für das Team und die Sponsoren gibt es nichts Wichtigeres“, sagte Christina Schweinberger vor dem Tour-Auftakt am Samstag in Lausanne.
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