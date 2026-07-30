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Kuriose Kontrolle

Rabiater E-Biker krachte gegen Streifenwagen

Oberösterreich
30.07.2026 11:00
Einer der beiden Radler musste sogar kurzfristig festgenommen werden (Symbolbild)
Einer der beiden Radler musste sogar kurzfristig festgenommen werden (Symbolbild)(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
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Von Krone Oberösterreich

Eine Verkehrskontrolle? Das passte zwei E-Fahrradfahrern gar nicht in den Kram. Beide versuchten zu flüchten, wobei der eine bei einem missglückten Wendemanöver gegen den Streifenwagen krachte und einen Schaden verursachte. Der Zweite war dermaßen aggressiv, dass er kurzfristig festgenommen werden musste.

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Bei Kontrollen einer Zivilstreife aus Frankenburg vom Mittwoch auf Donnerstag wurden sieben Fahrzeuglenker angehalten, die schwerwiegende Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung bzw. dem Kraftfahrgesetz begangen hatten. Bei fünf davon bestand der Verdacht, dass sie ihre Fahrzeuge unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gelenkt hatten; dabei wurden drei Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen.

Zwei E-Biker rasten davon
Zwei dieser fünf kontrollierten Lenker verweigerten sowohl die Durchführung des Alkotests als auch die Vorführung zum Amtsarzt aufgrund einer vermuteten Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Diese beiden Lenker versuchten sich außerdem der Anhaltung zu entziehen: Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn fuhren sie einfach weiter. Der erste der beiden Verdächtigen kollidierte beim Versuch, auf der Flucht mit seinem E-Bike zu wenden, mit dem Streifenwagen und verursachte dabei einen Schaden.

Kurzzeitige Festnahme
Der zweite Lenker, dessen Fluchtversuch ebenfalls beendet werden konnte, verhielt sich derart aggressiv, dass er kurzfristig festgenommen wurde. Bei den Kontrollen wurden 41 Verkehrsanzeigen, zehn verwaltungsrechtliche Anzeigen, sechs Anzeigen gem. § 5 StVO und eine Anzeige gem. § 14/8 FSG erstattet; außerdem wurde ein Fahrzeuglenker mit seinem Pkw zur Überprüfung beim Land OÖ vorgeladen.

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