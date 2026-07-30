Rabiater E-Biker krachte gegen Streifenwagen

Zwei E-Biker rasten davon

Zwei dieser fünf kontrollierten Lenker verweigerten sowohl die Durchführung des Alkotests als auch die Vorführung zum Amtsarzt aufgrund einer vermuteten Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Diese beiden Lenker versuchten sich außerdem der Anhaltung zu entziehen: Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn fuhren sie einfach weiter. Der erste der beiden Verdächtigen kollidierte beim Versuch, auf der Flucht mit seinem E-Bike zu wenden, mit dem Streifenwagen und verursachte dabei einen Schaden.