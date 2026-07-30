Fernwärme wird um bis zu sechs Prozent teurer

Die neuen Preise der drei großen Energieversorger in Oberösterreich gelten bereits ab 1. August. Den größten Anstieg müssen Kunden der Linz AG hinnehmen: Das städtische Unternehmen erhöht seine Fernwärme-Preise um sechs Prozent. Bei der Energie AG beträgt das Plus 5,45 Prozent und die EWW Wels fährt seine Preise um 3,1 Prozent nach oben. In Summe sind rund 200.000 Kundinnen und Kunden von den Erhöhungen betroffen.