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Vier Abgängige

Hat ein Katzendieb auf Bauernhof zugeschlagen?

Oberösterreich
30.07.2026 09:00
Bilder der elf Wochen alten Kitten (siehe auch unten), die von zwei Katzenmüttern stammen. ...
Bilder der elf Wochen alten Kitten (siehe auch unten), die von zwei Katzenmüttern stammen. Kommende Woche sollten drei von ihnen zu neuen Besitzern übersiedeln. Nun sind sie plötzlich verschwunden.(Bild: zVg)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Wenn ein Kätzchen nicht mehr auftaucht, ist das zwar schlimm, aber meist erklärbar. Dass auf einem Hof in Dietach in Oberösterreich jetzt binnen zwei Tagen vier Kitten verschwunden sind – jeweils zwei zeitgleich –, macht die Besitzer nachdenklich und sie haben einen Verdacht: „Sie wurden gestohlen.“

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Denn schon im Vorjahr waren drei junge Kätzchen auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Eines tauchte wieder auf, nachdem man im Umfeld „fahndete“. Zwei blieben aber verschwunden.

„Damals waren es dreifärbige Kätzchen. Wir haben recherchiert, und im Internet werden solche Tiere um 300 bis 350 Euro angeboten“, so der Pensionist, der seine Kätzchen auch heuer wieder kostenlos an neue Besitzer abgegeben hätte.

Bilder der verschwundenen Kätzchen:

Seit der Kastrationspflicht für Katzen ist das „Angebot“ an Kitten deutlich geringer geworden. Seit dem Jahr 2016 müssen alle Stubentiger, die regelmäßig Freigang haben, kastriert sein.

Nur registrierte Zuchttiere dürfen laut Gesetz Nachwuchs bekommen. Auf Verkaufsplattformen werden aktuell „Bauernkatzerln“ um 50, aber auch um 400 Euro angeboten. 

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