Mit Sprung gerettet: Lenker fuhr auf Lokalgäste zu

Ein 43-Jähriger aus Gmunden und ein 62-Jähriger aus Ohlsdorf sind dringend verdächtig, am 16. Juli gegen 23.45 Uhr die Mitarbeiter und Gäste einer Café-Lounge in Laakirchen gefährlich bedroht zu haben. Nach den ausgesprochenen Drohungen fuhren die beiden Beschuldigten einige Minuten später mit ihrem grauen Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf die Gäste des Cafés zu.