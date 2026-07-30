Mit Sprung gerettet: Lenker fuhr auf Lokalgäste zu

Zwei Männer (43, 62) sollen bereits am 16. Juli Mitarbeiter und Gäste einer Café-Lounge in Laakirchen (Oberösterreich) gefährlich bedroht haben. Danach fuhren sie noch mit ihrem Pkw auf die Gäste zu. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.
Ein 43-Jähriger aus Gmunden und ein 62-Jähriger aus Ohlsdorf sind dringend verdächtig, am 16. Juli gegen 23.45 Uhr die Mitarbeiter und Gäste einer Café-Lounge in Laakirchen gefährlich bedroht zu haben. Nach den ausgesprochenen Drohungen fuhren die beiden Beschuldigten einige Minuten später mit ihrem grauen Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf die Gäste des Cafés zu.
Diese konnten sich teilweise nur mit einem Sprung zur Seite retten. Die Gäste verließen daraufhin aus Panik die Örtlichkeit. Diese Gäste bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Laakirchen unter 059133 4107 zu melden.
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