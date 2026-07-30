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Diese neuen Cafés mischen Wiener Gastronomie auf

Wien
30.07.2026 11:00
Im Café Malli können Pflanzen-Ableger getauscht werden.
Im Café Malli können Pflanzen-Ableger getauscht werden.(Bild: spulwerk)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Ein Generationencafé, ein Lokal, das zum Treffpunkt für Pflanzenliebhaber wird, und eines, dass mit Enten lockt. Im Sommer tut sich so einiges in der Gastronomie. Die „Krone“ stellt die neuen Lokale und ihre kreativen Konzepte vor. 

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Gemütlich einen Kaffee trinken und mit Freunden zu plaudern, ist für viele Eltern beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Genau da möchte das neue Café Bloom im zweiten Bezirk ansetzen.

Es bietet einen extra Spielbereich für Kinder. Doch die Betreiber Tamar Morali-Tober, Ben Tober und zwei weitere Kollegen verstehen ihr Lokal nicht als klassisches Kindercafé.

Vielmehr möchten sie einen Treffpunkt für verschiedene Generationen schaffen – für Eltern, aber auch alle, die guten Kaffee, Essen und das Zusammensein schätzen.

Hobby-Botaniker gefragt
Mit einem besonderen Konzept wartet auch das Café Malli im 18. Bezirk auf. Seit Anfang der Woche hat Marlene Klaßes ihr Lokal nämlich als Pflanzentausch-Café umfunktioniert. Wer mit einem Pflanzenableger zu ihr kommt, darf sich gratis einen ihrer Stecklinge aussuchen.

Außerdem hält sie regelmäßig Workshops – von Pizza backen bis zum Basteln – ab. Auch die Speisekarte kann sich sehen lassen: Neben verschiedenen Toast-Varianten – mit Kimichi, Pesto oder Erdnussmus gefüllt – gibt es neuerdings Trüffelchips und Rosmarin Grissi.

Von Spaß und Enten
Als „Sommer-Spaßprojekt“ versteht Furkan Taha ihr neues Pop-Up Ente Coffee Club im 7. Bezirk. Ihre bereits bestehende Bar Noah’s Ark nutzt sie im Sommer nun tagsüber als Café.

Serviert werden Matcha, Limos, Spritzer und Überraschungsgetränke. Abends gibt es wie gewohnt köstliche Cocktails. Unverkennbar sind die runden Enten-Sticker, die jedes Getränk zieren. 

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