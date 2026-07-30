Florence Pugh funkelte wie ein Luxus-Kronleuchter

Wenn Florence Pugh über den roten Teppich läuft, sind ihr die Blicke sicher. Bei der London-Premiere von „Spider-Man: Brand New Day“ zog die britische Schauspielerin jetzt alle Aufmerksamkeit auf sich – und das im wahrsten Sinne des Wortes.
Ihr silbern glitzerndes Couture-Kleid reflektierte das Blitzlichtgewitter so intensiv, dass der Look fast an einen funkelnden Designer-Lampenschirm erinnerte.
Im Odeon Luxe Leicester Square erschien die Marvel-Darstellerin in einer spektakulären Robe aus der Frühjahr/Sommer-Couture-Kollektion 2026 von Tamara Ralph. Das bodenlange Kleid war vollständig mit silbernen Glasperlen und Kristallen besetzt.
Tausende schimmernde Fransen bewegten sich bei jedem Schritt und ließen Pugh aussehen, als würde sie selbst leuchten.
Glitzer von Kopf bis Fuß
Ein echter Hingucker war auch der dramatisch geschwungene Ausschnitt, der wie ausgebreitete Flügel wirkte und den extravaganten Look perfekt abrundete. Zusätzlichen Schmuck hätte das Kleid eigentlich gar nicht gebraucht – Florence Pugh legte dennoch nach.
Luxuriöses High-Jewelry-Set
Als Markenbotschafterin von Bvlgari trug sie ein luxuriöses High-Jewelry-Set. Ein Serpenti-Armband aus 18-karätigem Weißgold mit zwei tropfenförmig geschliffenen Smaragden schmückte ihr Handgelenk. Dazu kombinierte sie Platin-Ohrringe mit leuchtenden Smaragden sowie zwei opulente Ringe mit Diamanten und weiteren grünen Edelsteinen.
Dass Florence Pugh bei der Premiere dabei war, überraschte kaum. Als Yelena Belova gehört sie inzwischen zu den wichtigsten Figuren im Marvel-Universum und übernimmt auch in „Spider-Man: Brand New Day“ eine Rolle.
Zendaya setzt auf Disco-Glamour statt Spinnennetz
Auch Zendaya blieb ihrer spektakulären Premiere-Mode treu. Die Schauspielerin erschien in einer champagnerfarbenen Haute-Couture-Robe von Tamara Ralph aus der Herbstkollektion 2026. Das figurbetonte Mieder ging fließend in eine elegante Meerjungfrauen-Silhouette über, während glitzernde Kristallketten wie feine Spinnenfäden über das Seiden-Crêpe-Kleid fielen – eine raffinierte Anspielung auf das „Spider-Man“-Universum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.