Florence Pugh funkelte wie ein Luxus-Kronleuchter

Zendaya setzt auf Disco-Glamour statt Spinnennetz

Auch Zendaya blieb ihrer spektakulären Premiere-Mode treu. Die Schauspielerin erschien in einer champagnerfarbenen Haute-Couture-Robe von Tamara Ralph aus der Herbstkollektion 2026. Das figurbetonte Mieder ging fließend in eine elegante Meerjungfrauen-Silhouette über, während glitzernde Kristallketten wie feine Spinnenfäden über das Seiden-Crêpe-Kleid fielen – eine raffinierte Anspielung auf das „Spider-Man“-Universum.