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Fransen mit Wow-Effekt

Florence Pugh funkelte wie ein Luxus-Kronleuchter

Society International
30.07.2026 14:23
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Wenn Florence Pugh über den roten Teppich läuft, sind ihr die Blicke sicher. Bei der London-Premiere von „Spider-Man: Brand New Day“ zog die britische Schauspielerin jetzt alle Aufmerksamkeit auf sich – und das im wahrsten Sinne des Wortes. 

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Ihr silbern glitzerndes Couture-Kleid reflektierte das Blitzlichtgewitter so intensiv, dass der Look fast an einen funkelnden Designer-Lampenschirm erinnerte.

Im Odeon Luxe Leicester Square erschien die Marvel-Darstellerin in einer spektakulären Robe aus der Frühjahr/Sommer-Couture-Kollektion 2026 von Tamara Ralph. Das bodenlange Kleid war vollständig mit silbernen Glasperlen und Kristallen besetzt.

Wie ein funkelnder Luxus-Lampenschirm: Florence Pugh zog in ihrer silbernen Couture-Robe bei der ...
Wie ein funkelnder Luxus-Lampenschirm: Florence Pugh zog in ihrer silbernen Couture-Robe bei der „Spider-Man: Brand New Day“-Premiere alle Blicke auf sich.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Tausende schimmernde Fransen bewegten sich bei jedem Schritt und ließen Pugh aussehen, als würde sie selbst leuchten.

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Glitzer von Kopf bis Fuß
Ein echter Hingucker war auch der dramatisch geschwungene Ausschnitt, der wie ausgebreitete Flügel wirkte und den extravaganten Look perfekt abrundete. Zusätzlichen Schmuck hätte das Kleid eigentlich gar nicht gebraucht – Florence Pugh legte dennoch nach.

Großer Marvel-Auftritt in London: Florence Pugh, Tom Holland, Zendaya und Marisa Tomei posierten ...
Großer Marvel-Auftritt in London: Florence Pugh, Tom Holland, Zendaya und Marisa Tomei posierten bei der Premiere von „Spider-Man: Brand New Day“ gemeinsam für die Fotografen.(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Luxuriöses High-Jewelry-Set
Als Markenbotschafterin von Bvlgari trug sie ein luxuriöses High-Jewelry-Set. Ein Serpenti-Armband aus 18-karätigem Weißgold mit zwei tropfenförmig geschliffenen Smaragden schmückte ihr Handgelenk. Dazu kombinierte sie Platin-Ohrringe mit leuchtenden Smaragden sowie zwei opulente Ringe mit Diamanten und weiteren grünen Edelsteinen.

Ein Serpenti-Armband aus 18-karätigem Weißgold mit zwei tropfenförmig geschliffenen Smaragden ...
Ein Serpenti-Armband aus 18-karätigem Weißgold mit zwei tropfenförmig geschliffenen Smaragden schmückte ihr Handgelenk. Dazu kombinierte sie Platin-Ohrringe mit leuchtenden Smaragden sowie zwei opulente Ringe mit Diamanten und weiteren grünen Edelsteinen.(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Dass Florence Pugh bei der Premiere dabei war, überraschte kaum. Als Yelena Belova gehört sie inzwischen zu den wichtigsten Figuren im Marvel-Universum und übernimmt auch in „Spider-Man: Brand New Day“ eine Rolle.

Zendaya zog in ihrer champagnerfarbenen Couture-Robe mit glitzernden Kristallketten alle Blicke ...
Zendaya zog in ihrer champagnerfarbenen Couture-Robe mit glitzernden Kristallketten alle Blicke auf sich – ein eleganter Spider-Man-Look mit glamourösem Disco-Flair.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Zendaya setzt auf Disco-Glamour statt Spinnennetz
Auch Zendaya blieb ihrer spektakulären Premiere-Mode treu. Die Schauspielerin erschien in einer champagnerfarbenen Haute-Couture-Robe von Tamara Ralph aus der Herbstkollektion 2026. Das figurbetonte Mieder ging fließend in eine elegante Meerjungfrauen-Silhouette über, während glitzernde Kristallketten wie feine Spinnenfäden über das Seiden-Crêpe-Kleid fielen – eine raffinierte Anspielung auf das „Spider-Man“-Universum.

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