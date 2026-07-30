Dürre: Zug entfacht mehrere Brände durch Funken

Rund 100 Kräfte im Einsatz

Mehrere Brände im Bezirk Zwettl im Bereich von Schwarzenau sowie zwischen Göpfritz und Irnfritz bestätigen auch die ÖBB. Sprecher Christopher Seif bestätigt als Auslöser den Funkenflug durch eine Bremse des Zuges. Ob diese hängen geblieben war, konnte er nicht bestätigen. Zwischen Gmünd und Sigmundsherberg wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Rund 100 Kräfte aus dem Feuerwehrabschnitt und 30 aus anderen Abschnitten halfen, die Brände zu löschen.