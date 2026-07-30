Dürre: Zug entfacht mehrere Brände durch Funken

Nicht nur heiß her, sondern auch trocken ist es derzeit in vielen Teilen des Landes. Jetzt wurde ein Zug der ÖBB auf der Franz-Josefs-Bahn zum unabsichtlichen Brandstifter: Er entfachte auf einer kilometerlangen Bahnstrecke immer wieder kleinere und größere Brände.
Mehr als eine Handvoll Feuerwehren im Waldviertel wurden am Donnerstagvormittag zu Bränden entlang der Franz-Josefs-Bahn alarmiert. Der Grund: Ein Zug sprühte laut mehreren Augenzeugen alle paar Hundert Meter Funken. „In dieser heißen, trockenen Zeit braucht es nicht viel. Viele Funken sind zum Glück eh nicht losgegangen, einige haben aber doch ordentlich durchgezündet“, berichtet ein Floriani gegenüber der „Krone“.
Rund 100 Kräfte im Einsatz
Mehrere Brände im Bezirk Zwettl im Bereich von Schwarzenau sowie zwischen Göpfritz und Irnfritz bestätigen auch die ÖBB. Sprecher Christopher Seif bestätigt als Auslöser den Funkenflug durch eine Bremse des Zuges. Ob diese hängen geblieben war, konnte er nicht bestätigen. Zwischen Gmünd und Sigmundsherberg wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Rund 100 Kräfte aus dem Feuerwehrabschnitt und 30 aus anderen Abschnitten halfen, die Brände zu löschen.
Kleinere Brände entlang des Bahndammes und auch größere Böschungsbrände bei angrenzenden Wäldern konnten die Feuerwehren rasch in den Griff bekommen. Kurz nach Mittag kam es auch zu einem Feuer am Bahndamm in Ludweis-Aigen im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Zum Teil breiteten sich die Flammen dort von der Böschung auf Felder und Wald aus.
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