Parken in Mödling wird ein Fall für die Juristen

FPÖ zieht vor Gericht

„Es kann nicht sein, dass 2300 Mödlinger, die diese Initiative unterstützt haben, gänzlich ignoriert werden“, wettert der Mödlinger Stadtrat und FPÖ-Bezirksparteiobmann Harald Thau. Er spricht von „fadenscheinigen Vorwänden“, um eine „unerwünschte Meinung beiseite zu schieben“. Thau und seine Parteifreunde haben gestern beim Landesverwaltungsgericht eine Beschwerde gegen die Antragsablehnung eingebracht.