Wie Online-Händler beim Rücktrittsrecht tricksen

Auf Gütezeichen achten

Im Internet sind unseriös agierende Unternehmen oder Fakeshops, die gar keine Ware verschicken, oft schwer zu erkennen. Der Auftritt wirkt meist professionell, Angebot und Preise sind verlockend. Wird bei einem Anbieter bestellt, den man nicht kennt, gilt es vorsichtig zu sein. „Ein wichtiger Punkt ist die Wahl einer möglichst risikolosen Zahlungsmethode, keinesfalls Vorauszahlung“, so Koisser. Oft sorgt eine Recherche über den Anbieter für Klarheit. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, weil Betrüger gerne positive Fake-Bewertungen platzieren. Vertrauensfördernd seien Firmen, die offizielle Gütezeichen tragen. Noch etwas rät Koisser: „Das Gütezeichensymbol muss angeklickt werden können.“ Infos dazu gibt es unter guetezeichen.at oder trustedshops.at.