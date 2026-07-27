Die Nacht bringt vor Hitze noch einmal Abkühlung

Sonne kommt au ihrem Versteck

Am Dienstag strahlt dann wieder die Sonne vom Himmel: In ganz Österreich erwartet uns meist prächtiges, sonniges Wetter, nur wenige Wolken ziehen über den Himmel. Am Nachmittag können sich im Bergland sowie im Süden und Osten ein paar Quellwolken auftürmen – meist bleibt es aber trocken.