Die Nacht bringt vor Hitze noch einmal Abkühlung

Nach einem noch wechselhaften Montag mit einigen Regenschauern kehrt am Abend langsam Ruhe ein. Die letzten Schauer ziehen sich in der Landesmitte rasch zurück, die Wolken lockern immer mehr auf.
In der Nacht zeigt sich der Himmel meist nur gering bis mäßig bewölkt. Auch der Wind legt eine Pause ein und weht nur noch schwach aus West. Die Temperaturen sinken auf kühle 9 bis angenehme 19 Grad.
Sonne kommt au ihrem Versteck
Am Dienstag strahlt dann wieder die Sonne vom Himmel: In ganz Österreich erwartet uns meist prächtiges, sonniges Wetter, nur wenige Wolken ziehen über den Himmel. Am Nachmittag können sich im Bergland sowie im Süden und Osten ein paar Quellwolken auftürmen – meist bleibt es aber trocken.
Bei schwachem bis mäßigem Wind klettern die Temperaturen kräftig nach oben: 27 bis 32 Grad sind drin. Der Sommer gibt also wieder ordentlich Gas!
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