Weltweite Sorgen: Kasachstan halbierte Ölförderung

Die Lage an den Energiemärkten gilt bereits wegen der faktischen Schließung der Straße von Hormuz und Risiken auf anderen wichtigen Seewegen als äußerst angespannt. Die Drohnenangriffe auf das Terminal stehen im Zusammenhang mit dem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die Ukraine will mit den Attacken eine wichtige Einnahmequelle Moskaus für seinen Angriffskrieg lahmlegen.