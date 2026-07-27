Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer weniger Konzerte

Darum verliert Wien jetzt die Superstars

Wien
27.07.2026 19:00
Heiß begehrt, aber noch machen die Megastars Dua Lipa, Bad Bunny und Lady Gaga einen großen ...
Heiß begehrt, aber noch machen die Megastars Dua Lipa, Bad Bunny und Lady Gaga einen großen Bogen um Wien.(Bild: Krone KREATIV/Tobias Steinmaurer, AFP/Clement Mahoudeau, Justin NG/Avalon, Pablo Porciuncula)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Philipp Stewart
Von Christoph Engelmaier und Philipp Stewart

Wien gilt weltweit als Kulturhochburg. Doch im großen Konzert-Rennen fällt die Stadt jetzt immer weiter zurück. Der Grund dafür ist hausgemacht – und sorgt jetzt für heftige Kritik. Der Druck auf die Politik wächst.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bad Bunny, Lady Gaga oder Dua Lipa – die größten Namen der Musikbranche füllen gerade weltweit Stadien. Doch ausgerechnet Wien steht bei vielen Superstars immer seltener auf dem Tourplan. Während München, Prag, Budapest oder Mailand regelmäßig hochkarätige Konzerte an Land ziehen, schauen heimische Fans oft durch die Finger. Aber warum ist das so?

Die Stimmung bei den Großkonzerten im Happel-Stadion ist einmalig. Doch die Zahl ist beschränkt.
Die Stimmung bei den Großkonzerten im Happel-Stadion ist einmalig. Doch die Zahl ist beschränkt.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Der Grund dafür ist schnell gefunden. Das Ernst Happel Stadion ist nicht nur für sportliche Großveranstaltungen da, sondern wird auch bei großen Rock- und Popkonzerten als eindrucksvolle und mächtige Eventlocation immer wieder genutzt. Das Problem daran: Aktuell darf im Prater-Oval nur zehn Mal pro Jahr ein Konzert stattfinden. Die Weltstars kommen aber nicht nur für einen Abend, sondern gleich für drei oder vier Konzerte hintereinander. Weil die heutigen Bühnenshows aber so aufwendig sind, dass sich ein einmaliger Aufbau nicht mehr lohnt. Bei den derzeitigen Regelungen gehen sich also nicht viele Konzerte aus. Konzertserien schon gar nicht.

Die Folge: Wien kann pro Jahr nur noch zwei bis drei echte Superstars an Land ziehen. Das ist sowohl wirtschaftlich als auch für Wien als Kulturhochburg ein herber Verlust. Genau deshalb wird jetzt wieder einmal der Ruf nach einer Lockerung laut.

Helene Fischer brach mit 57.500 Fans den Besucherrekord im Wiener Ernst-Happel-Stadion und ...
Helene Fischer brach mit 57.500 Fans den Besucherrekord im Wiener Ernst-Happel-Stadion und übertrifft damit sogar Rockbands wie Linkin Park.(Bild: Andreas Graf)

Forderung: Konzert-Limit jetzt verdoppeln
Touristiker und die Wirtschaftskammer Wien fordern bereits seit Jahren, die Zahl der erlaubten Großevents im Happel-Stadion auf mindestens 20 zu verdoppeln. Zusätzlich wird auch die Gründung eines eigenen Eventboards nach dem Vorbild des Vienna Convention Bureau vorgeschlagen. Dieses soll internationale Konzertveranstalter gezielt in die Stadt holen und sie bei der Planung und Organisation unterstützen.

100
MILLIONEN EURO
Schätzungen zufolge hätten alleine die drei Auftritte von Taylor Swift im Jahr 2024 eine Wertschöpfung von bis zu 100 Millionen Euro für Wien bedeutet.

Immer mehr Stimmen warnen: Will die Bundeshauptstadt auch in Zukunft zur ersten Liga der Konzertmetropolen gehören, müssen die Spielregeln geändert werden – und zwar rasch. Doch dafür gehört zuerst das Wiener Veranstaltungsstättengesetz geändert. Im rot-pinken Regierungsprogramm heißt es dazu nur kryptisch: „Wir bekennen uns zum Ernst-Happel-Stadion als Veranstaltungsstätte.“

Eines ist klar: Wien kann Großevents. Das hat sich erst im Mai bei der Austragung der 70. Ausgabe des Eurovision Song Contests eindrucksvoll gezeigt. Die Mega-Veranstaltung ging erfolgreich über die Bühne, zog Zigtausende feiernde Fans aus der ganzen Welt an und machte die Bundeshauptstadt zur riesigen Partyzone.

Auch Stadt Wien offen für mehr Konzerte im Happel-Stadion
Fans wünschen sich mehr Live-Termine in Wiens größter Arena. Immer wieder werden Stimmen laut, die zusätzliche Auftritte im Ernst-Happel-Stadion fordern. Das Oval im Prater gehört der Stadt Wien und wird über die Wiener Sportstätten Betriebsgesellschaft, ein Unternehmen der Wien Holding, geführt. Zuständig dafür ist Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Immer mehr Fans fordern zusätzliche Shows im Prater-Oval. Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ...
Immer mehr Fans fordern zusätzliche Shows im Prater-Oval. Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) könnte sich mehr Konzerte vorstellen(Bild: Mario Urbantschitsch)

Seit Jahren zählt die Arena zu den beliebtesten Bühnen des Landes. Heuer traten dort bereits Helene Fischer, Linkin Park und die Foo Fighters auf. Im August folgt Andrea Bocelli, am 12. September, die Toten Hosen. Vergangenes Jahr sorgten unter anderem Robbie Williams, Iron Maiden, Seiler und Speer sowie Guns N‘ Roses für ausverkaufte Ränge.

Gemeinsame Nutzung von Bühnen denkbar
Gebucht wird über internationale Agenturen. Die Shows sind ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor: Hotellerie und Gastronomie profitieren von den anreisenden Fans. Jede Veranstaltung bindet das Stadion im Schnitt zehn Tage: Rund sechs Tage Aufbau, dazu der Termin selbst sowie zwei bis drei Tage Abbau. Eine gemeinsame Nutzung von Bühnenteilen wäre daher technisch denkbar. Die Entscheidung treffen aber Künstler und Agenturen – Top-Acts bringen ihre Bühne meist selbst mit. Stadtrat Hacker zeigt sich aufgeschlossen.

Immer weniger Sportveranstaltungen

Im Happel-Oval im Prater finden immer weniger Sportveranstaltungen statt, weil die Anlage veraltet ist. Die lukrativen Großkonzerne und Events machen mittlerweile 80 Prozent der Einnahmen aus, sind daher immens wichtig. 

„Mit dem Ernst-Happel-Stadion haben wir die größte Veranstaltungslocation der Stadt, und wir freuen uns über jeden Act“, sagt er zur, „Krone“. Die Logistik dahinter sei gigantisch: „Wir tun unser Bestes, um die Agenturen und Künstler bestmöglich zu unterstützen.“ Für Wünsche der Veranstalter habe er stets ein offenes Ohr, so der Stadtrat. Und weiter: „Wir haben noch Kapazitäten, und ich freue mich, wenn wir weitere Konzerte bei uns genießen dürfen!“ Eine Verdoppelung der möglichen Events im Stadion würde Wien hier wieder wettbewerbsfähig machen, fordert auch die Wirtschaftskammer Wien. Ob also bald noch mehr Top-Acts im Prater spielen, entscheiden die Agenturen – Platz hätte die Stadt jedenfalls noch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
27.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
24° / 28°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
22° / 27°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
23° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
23° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
182.172 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
153.377 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
150.070 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2248 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1414 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
985 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
12-Jährige sprang
Heim-Drama: Das ganze Protokoll des Versagens
Immer weniger Konzerte
Darum verliert Wien jetzt die Superstars
„Nicht zu akzeptieren“
ÖVP-Urgestein verlässt Wiener Wirtschaftsbund
Syrer freigesprochen
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
Keine Ruhe im Grätzel
Süchtige und Rattenplage im Fritz-Imhoff-Park
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf