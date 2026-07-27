Darum verliert Wien jetzt die Superstars

Der Grund dafür ist schnell gefunden. Das Ernst Happel Stadion ist nicht nur für sportliche Großveranstaltungen da, sondern wird auch bei großen Rock- und Popkonzerten als eindrucksvolle und mächtige Eventlocation immer wieder genutzt. Das Problem daran: Aktuell darf im Prater-Oval nur zehn Mal pro Jahr ein Konzert stattfinden. Die Weltstars kommen aber nicht nur für einen Abend, sondern gleich für drei oder vier Konzerte hintereinander. Weil die heutigen Bühnenshows aber so aufwendig sind, dass sich ein einmaliger Aufbau nicht mehr lohnt. Bei den derzeitigen Regelungen gehen sich also nicht viele Konzerte aus. Konzertserien schon gar nicht.