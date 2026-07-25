Beim Autoverkauf zum Lebensretter geworden

Retter musste weiter zur Arbeit

Zehn Minuten später übernahmen dann die „echten“ Rettungskräfte und holten schließlich den Patienten zurück ins Leben. Er kam mit dem Rettungsheli ins Krankenhaus Traunstein. Und Reschenhofer? Der packte seine Sachen und ging zur Arbeit. Der Innviertler ist Forstunternehmer, hatte im Wald zu tun.