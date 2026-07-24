Burgenländischer Blaudruck nimmt Kurs auf Japan

Von Steinberg-Dörfl bis nach Japan: Der burgenländische Blaudruck schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter. Josef und Miriam Koó sind gerade gemeinsam mit Sohn Jan von einer Wirtschaftsreise aus Japan zurückgekehrt. Im Gepäck haben sie nicht nur zahlreiche neue Kontakte, sondern auch die berechtigte Hoffnung, dass ihre handgefertigten Produkte schon bald den Sprung auf den japanischen Markt schaffen.