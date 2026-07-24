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Schutzengel per App

Reanimiert! Dank Handy-Alarm dem Tod entkommen

Burgenland
24.07.2026 05:00
Erfolgreiche Reanimation: Feuerwehrmann Sigibert Waha rettete einem Mann aus St. Margarethen ...
Erfolgreiche Reanimation: Feuerwehrmann Sigibert Waha rettete einem Mann aus St. Margarethen nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand das Leben.(Bild: Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen im Burgenland)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Feuerwehrmann Sigibert Waha aus St. Margarethen im Burgenland zögerte keine Sekunde und rettete einem 60-jährigen Mann das Leben.

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Das Handy schrillte genau in dem Moment, als Sigibert Waha seine Tochter in der Früh im Kindergarten verabschiedet hatte. Ein Alarm der Team-Österreich-Lebensretter-App: Reanimation! Zeit zum Nachdenken blieb dem Feuerwehrmann aus St. Margarethen keine.

Nur zwei Minuten später war er an der Einsatzadresse, wo ein Mann um sein Leben kämpfte. „Ich habe keine Sekunde gezögert“, erzählt Waha. Es war bereits sein dritter Einsatz über die App, doch zum ersten Mal musste er jemanden reanimieren. Nur wenige Minuten später traf das Rote Kreuz ein und übernahm.

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Ich wünsche ihm von Herzen, dass er bald wieder gesund wird.

Lebensretter Sigibert Waha

Kurz darauf dann die erlösende Nachricht: Der Mann ist wieder zurück – wahrscheinlich ein Herzinfarkt. „Das war ein schönes Gefühl“, sagt Waha. Wichtig sei ihm, dass der Mann wieder eine Chance bekommen habe. „Ich wünsche ihm von Herzen, dass er bald wieder gesund wird.“

Die Rettungskette in Gang gesetzt hatte übrigens die Ehefrau des Mannes. Weil genau an diesem Tag kein First Responder im Ort verfügbar war, wurde die App aktiviert.

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Perfekte Rettungskette
„Da sieht man, wie wichtig das Team Österreich ist“, sagt Feuerwehrkommandant Wolfgang Abraham, der als Polizist ebenfalls vor Ort im Einsatz stand. Die Rettungskette habe perfekt funktioniert. „Hut ab vor der Leistung von Sigi. Darauf sind wir unglaublich stolz.“

Jeder kann zum Lebensretter werden
Für Abraham ist der Einsatz auch ein Appell. Möglichst viele Menschen sollten sich bei Team Österreich registrieren und die Lebensretter-App herunterladen. „Gerade heute hat man gesehen, wie entscheidend diese wenigen Minuten sein können.“ Für einen Mann aus St. Margarethen bedeuteten sie den Unterschied zwischen Leben und Tod. 

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