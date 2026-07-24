Reanimiert! Dank Handy-Alarm dem Tod entkommen

Nur zwei Minuten später war er an der Einsatzadresse, wo ein Mann um sein Leben kämpfte. „Ich habe keine Sekunde gezögert“, erzählt Waha. Es war bereits sein dritter Einsatz über die App, doch zum ersten Mal musste er jemanden reanimieren. Nur wenige Minuten später traf das Rote Kreuz ein und übernahm.