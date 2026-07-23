Ruck: „Na, 500 Millionen Euro mach ich dir locker“

Nach dem Paukenschlag in der ÖVP: Wie der Wiener Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck mit seinem Freund Michael Ludwig auf Reisen kreative Geschäftspläne gewälzt haben will.
In den von „Krone“ und „profil“ veröffentlichten Gesprächsprotokollen sorgt sich der schwarze Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck immer wieder um die Wiener SPÖ. Einmal sagt er, die ÖVP habe gar kein Interesse, den Bürgermeister zu stellen. An anderer Stelle gibt er erst gute Tipps und erklärt dann: „Wenn die SPÖ ihre Vormachtstellung erhalten will, dann wird sie so denken müssen.“ Auch solche Aussagen stoßen Rucks Parteikollegen in der ÖVP naturgemäß sauer auf – nun droht ihm, die „Krone“ berichtete, der Ausschluss aus der ÖVP.
„Der Michi und ich“
Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig machte Ruck zuletzt die Mauer. Die Herren sind eng befreundet. Im Herbst 2022, kurz nachdem die stadteigene Wien Energie kurzfristig in massive Finanznöte geraten war, reiste man nach Berlin, besuchte offenbar das Kaufhaus des Westens (KaDeWe), wie eine weitere Episode aus den Aufnahmen zeigt.
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