Ruck: „Na, 500 Millionen Euro mach ich dir locker“

In den von „Krone“ und „profil“ veröffentlichten Gesprächsprotokollen sorgt sich der schwarze Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck immer wieder um die Wiener SPÖ. Einmal sagt er, die ÖVP habe gar kein Interesse, den Bürgermeister zu stellen. An anderer Stelle gibt er erst gute Tipps und erklärt dann: „Wenn die SPÖ ihre Vormachtstellung erhalten will, dann wird sie so denken müssen.“ Auch solche Aussagen stoßen Rucks Parteikollegen in der ÖVP naturgemäß sauer auf – nun droht ihm, die „Krone“ berichtete, der Ausschluss aus der ÖVP.