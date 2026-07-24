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WAC im Pezzey-Stadion

Wimmer: „Alles andere als ein Sieg wäre peinlich!“

Fußball National
24.07.2026 12:27
WAC-Kapitän Nico Wimmer
WAC-Kapitän Nico Wimmer(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Im Bruno-Pezzey-Stadion von Lauterach (Vlbg) will sich Fußball-Bundesligist WAC keine Blöße geben. Der Regionalliga-Letzte der Vorsaison wartet mit einem Trainer mit Kärnten-Vergangenheit – er und Wolfsberg-Coach SIlberberger (der sich in puncto Transfers noch äußert!) schenkten sich schon gegenseitig ein. Der Cup-Goalie der „Wölfe“ steht auch fest – und das sagt Kapitän Nico Wimmer vor dem Duell.

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Bruno Pezzey ist hierzulande eine Legende. Mit der Eintracht Frankfurt krallte sich der einstige Verteidiger 1980 den UEFA-Pokal, streifte 84-mal das rot-weiß-rote Teamtrikot über, war bei der WM 1978 und 1982 dabei, stand 1979 sogar in der Weltauswahl. Mit nur 39 Jahren starb der vierfache österreichische Meister 1994 tragischerweise an einem Herztod – zu diesem Zeitpunkt fungierte er als ÖFB-U21-Trainer.

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