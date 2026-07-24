Wimmer: „Alles andere als ein Sieg wäre peinlich!“

Im Bruno-Pezzey-Stadion von Lauterach (Vlbg) will sich Fußball-Bundesligist WAC keine Blöße geben. Der Regionalliga-Letzte der Vorsaison wartet mit einem Trainer mit Kärnten-Vergangenheit – er und Wolfsberg-Coach SIlberberger (der sich in puncto Transfers noch äußert!) schenkten sich schon gegenseitig ein. Der Cup-Goalie der „Wölfe“ steht auch fest – und das sagt Kapitän Nico Wimmer vor dem Duell.