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Nachwuchs trainiert

Die hohe Schule der Torwartkunst mit den Profis

Burgenland
24.07.2026 11:00
Bei Winzer Willi Opitz (li.) ist Camp-Initiator Helge Payer zu Gast, um in Illmitz mit ...
Bei Winzer Willi Opitz (li.) ist Camp-Initiator Helge Payer zu Gast, um in Illmitz mit Trainerkollegen junge Talente als Torhüter auszubilden.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Früh übt sich, wer ein Torhüter der Spitzenklasse werden will: Ex-Fußballprofi Helge Payer und sein Team lehren jungen Talenten aus halb Europa im Camp in Illmitz ausgefeilte Technik und feine Tricks.

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Kaum ist die WM geschlagen, geht das Abenteuer Fußball direkt vor der Haustür voller Begeisterung weiter. Während die Spieler der besten Nationalteams in Übersee bis zum Schluss – im wahrsten Sinne des Wortes – beinhart um den Weltmeistertitel gefightet hatten, legen nun Nachwuchshoffnungen aus aller Herren Länder im Burgenland den Grundstein für künftige Sportlerkarrieren.

Training auf Top-Niveau
Unter den Fittichen des ehemals erfolgreichen Torwarts Helge Payer bereiten sich 60 junge Goalie-Talente auf dem grünen Rasen des SC Illmitz auf die Herausforderungen von morgen vor. Sein Camp dauert eine Woche. „13 Tormanntrainer sowie je ein Spezialist für Technik und Koordination stehen ihnen zur Seite und betreuen sie nach allen Regeln der Fußballkunst“, sagt Helge Payer.

Vom WM-Studio aufs Spielfeld
Verschnaufpause bleibt dem Ex-Profi (46) keine. Im Zuge der WM war der ORF-Experte bei 19 Partien als Co-Kommentator im Einsatz, darüber hinaus begleitete er mit seinem reichen Fachwissen rund um den Ball 15 der täglichen „Morning Shows“ im TV. In Illmitz zeigt Helge Payer den Jungstars, was einen Top-Keeper ausmacht, und greift auf einen großen Erfahrungsschatz zurück.

Der talentierte Nachwuchs ist beim professionellen Training auf dem Spielfeld des SC Illmitz mit ...
Der talentierte Nachwuchs ist beim professionellen Training auf dem Spielfeld des SC Illmitz mit Eifer bei der Sache.(Bild: Reinhard Judt)

Teamgeist zählt
Abseits des Spielfeldes warten auf die sieben bis 18 Jahre alten Goalies, die aus europäischen Fußballhochburgen etwa in England, Schweiz, Deutschland und Ungarn stammen, noch andere Überraschungen. Komiker Omar Sarsam sorgte mit seinem Kabarett für gute Laune. Nicht nur die Lachmuskeln wurden beansprucht, die jungen Torwart-Asse packten auch kräftig an. Mit Kraftprotz Matthias Goeth zogen sie an einem Seil einen 35 Tonnen schweren Lkw. „Wir haben den Kindern gezeigt, was gemeinsam alles erreicht werden kann“, erklärt Helge Payer.

Zu Gast beim Winzer
Quartier bezogen hat er bei Winzer Willi Opitz, wo das Teambuilding stattfand, nach getaner Arbeit fein gespeist wurde und nebenbei erlesene Weine verkostet werden durften. Die Torwartschule unter dem Slogan „Yes We Camp“, die früher in Himberg (NÖ) angesiedelt war, ging heuer zum zweiten Mal in Illmitz über die Bühne. Payer: „2027 ist ebenfalls schon fixiert.“ 

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