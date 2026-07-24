Die hohe Schule der Torwartkunst mit den Profis

Teamgeist zählt

Abseits des Spielfeldes warten auf die sieben bis 18 Jahre alten Goalies, die aus europäischen Fußballhochburgen etwa in England, Schweiz, Deutschland und Ungarn stammen, noch andere Überraschungen. Komiker Omar Sarsam sorgte mit seinem Kabarett für gute Laune. Nicht nur die Lachmuskeln wurden beansprucht, die jungen Torwart-Asse packten auch kräftig an. Mit Kraftprotz Matthias Goeth zogen sie an einem Seil einen 35 Tonnen schweren Lkw. „Wir haben den Kindern gezeigt, was gemeinsam alles erreicht werden kann“, erklärt Helge Payer.