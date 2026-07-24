Portugal: Kleinkind wurde in Auto vergessen – tot!

Dass das Mädchen fehlte, wurde erst nach acht Stunden bemerkt, als die Mutter ihre kleine Tochter nachmittags abholen wollte, hieß es am Freitag. Das Kind wurde dann leblos in dem Auto entdeckt, der etwa einen Kilometer entfernt in einer Straße abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um den Privat-Pkw der Betreuerin, die das Kind im Rahmen einer Fahrgemeinschaft mitgenommen hatte, berichtete das Nachrichtenportal „Sic Noticias“.