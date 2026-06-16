Doskozil nach Kehlkopf-Operation zurück im Büro

Geduld bis zu erstem Auftritt

„Eine weitere Etappe auf meinem Genesungsweg ist geschafft. Nach meiner Kehlkopf-Operation im April ist der Wundheilungsprozess weitgehend abgeschlossen, wie mir vor Kurzem mein behandelnder Arzt bestätigt hat. Das bedeutet: Die nächste Phase des gezielten Aufbaus und Trainings meiner neuen Stimme mit logopädischer Begleitung kann beginnen“, erklärt er der „Krone“. Die ersten Worte habe er bereits wenige Wochen nach dem Eingriff gesprochen. Jetzt, nach der Abheilung, heiße es üben, üben, üben. „Es ist ein wenig wie das Erlernen eines Instrumentes. Ein Prozess, bei dem ich jeden Tag Fortschritte spüre, mit dem ich aber auch Neuland betrete. Es braucht sicher noch ein wenig Geduld, bis es stimmlich auch für öffentliche Auftritte wieder passt“, ergänzt er.