Motorrad und Lieferwagen kollidierten in Oberwart

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag Vormittag zu einem Zusammenstoß eines Motorrades und eines Lieferwagens in Oberwart. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte vom Roten Kreuz in die Klinik Oberwart eingeliefert.