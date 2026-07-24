Motorrad und Lieferwagen kollidierten in Oberwart

Wieder einmal ist es zu einem Crash zwischen einem Motorrad und einem mehrspurigen Fahrzeug gekommen. Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag Vormittag zu einem Zusammenstoß eines Motorrades und eines Lieferwagens in Oberwart. Der Biker erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte vom Roten Kreuz in die Klinik Oberwart eingeliefert.
Die Stadtfeuerwehr Oberwart übernahm die Bergung des beschädigten Motorrades sowie die Reinigung der Fahrbahn. Zudem wurde ausgetretenes Öl gebunden, um weitere Gefahren für den Verkehr zu verhindern.
Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch die Polizei, sowie das Rote Kreuz.
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