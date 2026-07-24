Die kultigen 1950er-Jahre, Miss Petticoat und mehr

Große Jubiläen, bunte Feste: Mogersdorf und Schattendorf sind in Feierlaune, den Kurort Bad Sauerbrunn hat das Rock’n’Roll-Fieber der 1950er-Jahre gepackt. Und die Live-Band Austria4You, die wieder vollzählig ist, kehrt auf die Bühne zurück.
Ausgiebig gefeiert wird ab heute in Mogersdorf. Der gesellige Drei-Tages-Event steht ganz im Zeichen des 50-Jahre-Jubiläums des Musikvereins. Zum Auftakt marschieren um 18 Uhr die Gastkapellen ein, die später von sich hören lassen. Auf der „Musi-Wiesn“ ist danach Oberkrainer Power angesagt.
Oliver Haidt als Stargast
Das „Bezirksmusifest“ steht morgen ab 17 Uhr in Mogersdorf auf dem Programm. Gegen 21.30 Uhr darf sich das Publikum auf das Dirndlspringen mit den Grabenland Buam freuen. Am Sonntag verspricht der eintrittsfreie Annakirtag samt Frühschoppen mit dem Musikverein Krobotek und ab 14.30 Uhr mit Stargast Oliver Haidt unterhaltsame Stunden.
„100 Jahre Leidenschaft“ lautet hingegen das Motto beim beliebten Fest des SV Schattendorf heute und morgen entlang der Hauptstraße.
Rock’n’Roll im Kurpark
Mit einem dichten Musikprogramm der 1950er-Jahre wartet von heute, Freitag, ab 17 Uhr bis Sonntag das Rock’n’Roll-Festival im Kurpark Bad Sauerbrunn auf. Der Toni-Stricker-Pavillon verwandelt sich in ein Rock‘n‘Roll-Mekka – Krönung der „Miss Petticoat 2026“ und eine mitreißende Elvis-Allstar-Show inklusive. „Ein Hoch auf die Fifties“, wird fröhlich ausposaunt.
Zurück im Rampenlicht
Bühne frei für Austria4You: Die Band rund um Franky Wild, Ehemann von Schlagersängerin Nina Stern aus Mischendorf, hat nach Hans Bayers Abschied einen Bassisten gesucht. Nach einem Aufruf in der „Krone“ war rasch ein Nachfolger gefunden. Marco Sandoval Madrid (25) – in Graz geboren, mit Eltern aus Österreich und Guatemala – hat sich voller Eifer Austria4You angeschlossen.
Der Pianist, der für das Lehramt in Musik und Biologie studiert, arbeitet in der Steiermark und im Burgenland als Klavierstimmer. Neuer Heimatort der Familie ist Rohr. „Marco sorgt für unseren unverwechselbaren Groove“, kündigt Franky Wild an.
Überraschend war ebenso ein neuer Schlagzeuger gefragt. In diese Rolle schlüpft Marco Meraner. „Sein präzises Timing und Marco am Bass sind das Fundament unserer Band“, betont Wild. Tatkräftige Unterstützung kam von Bürgermeister Martin Csebits. Er stellte prompt den Gemeindesaal für Proben zur Verfügung. Live zu erleben ist Austria4You morgen ab 21 Uhr auf dem Gartenfest der Feuerwehr Edersgraben bei Feldbach in der Steiermark.
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