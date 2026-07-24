Die kultigen 1950er-Jahre, Miss Petticoat und mehr

Überraschend war ebenso ein neuer Schlagzeuger gefragt. In diese Rolle schlüpft Marco Meraner. „Sein präzises Timing und Marco am Bass sind das Fundament unserer Band“, betont Wild. Tatkräftige Unterstützung kam von Bürgermeister Martin Csebits. Er stellte prompt den Gemeindesaal für Proben zur Verfügung. Live zu erleben ist Austria4You morgen ab 21 Uhr auf dem Gartenfest der Feuerwehr Edersgraben bei Feldbach in der Steiermark.