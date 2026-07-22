Stärkste Männer der Welt gerieten in Vergessenheit

Einst waren sie im ganzen Land die gefeierten Helden, sogar die „stärksten Männer der Welt“. Josef Steinbach, Franz Josef Andrysek, Hans Haas und Robert Fein dominierten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Gewichtheberglobus, holten beinahe selbstverständlich rot-weiß-rote Olympiasiege. Etwa hundert Jahre später sind die goldenen Tage längst vorbei – aber warum?