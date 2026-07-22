„Es muss hier endlich etwas unternommen werden“

Extrem viel Verkehr

Sie reihen sich ein in die lange Liste der Toten und Schwerverletzten, die dieser Straßenabschnitt schon gefordert hat. „Wir haben hier im Jahr sechs bis 6,5 Millionen Fahrzeuge, das ist fast halb so viel wie auf der Brennerautobahn“, weiß Manfred Rosner. Er ist Sprecher der Bürgerbewegung „Lebensraum B 148“ und wohnt direkt an einer der gefährlichsten Stellen: „Alleine auf den nicht einmal vier Kilometern bei uns sind bereits sechs Menschen zu Tode gekommen“, sagt Rosner.