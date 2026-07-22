Social-Media-Verbot: Plattformen drohen Strafen

Saftige Rechnungen drohen

Gefährlich kann es für die Plattformen selbst werden. „Ein Club ist auch dafür zuständig, dass der Türsteher darauf schaut, dass niemand unter einer gewissen Altersgrenze reinkommt“, sagt der zuständige ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll. Wenn das bei Medienplattformen nicht funktioniert, „wird mit einer Strafe bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes zu rechnen sein“. Meta erzielte 2025 einen Jahresumsatz von rund 201 Milliarden Dollar. Die Höchststrafe beträgt also immerhin 12 Milliarden Dollar.