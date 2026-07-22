Fischer: „Sonst wären wir bereits zerbrochen“

„Wir werden mit kleinen Brötchen backen. Unser Weg ist brutal, da muss so viel zusammenpassen, was bei uns in der Vergangenheit eben nicht der Fall war“, weiß Austria-Kapitän Manfred Fischer. Der am Donnerstag mit Violett in Lettland gegen Liepaja im Hinspiel in den Europacup, gleichzeitig in die neue Saison startet. Wie in den letzten drei Spielzeiten legen die Veilchen in der zweiten Qualirunde der Conference League los, den Sprung in die Ligaphase, dafür muss die Helm-Truppe drei Gegner eliminieren, schaffte man in dieser Konstellation aber noch nie. Luft in der Conference League durfte Fischer jedoch schon einmal schnuppern. In der Saison 2022/23 rutschte man nach dem Aus im Play-off der Europa League automatisch in die Ligaphase – wo man allerdings keinen Dreier holen konnte. Während letzten Sommer in der dritten Qualirunde gegen Banik Ostrava Schluss war, davor blamierte sich Austria zum Cupauftakt bei Voitsberg, zudem setzte man mit vier sieglosen Spielen in Folge auch den Ligastart in den Sand.