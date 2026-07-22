Was gilt, wenn der Chef den Urlaubsfrieden stört

Urlaub soll Erholung bringen – doch unerwartete Zwischenfälle werfen oft Fragen auf. Was passiert bei Krankheit, Flugausfall oder wenn der Vorgesetzte eine frühere Rückkehr verlangt? Viele Beschäftigte kennen ihre Rechte nicht. Die Krone+ hat genauer hingeschaut ...
Sommer, Sonne, Ferien – rund um die arbeitsfreie Zeit kursieren viele Irrtümer. Gemeinsam mit Rechtsexperte Michael Gogola von der Gewerkschaft GPA ist Krone+ vielen Fragen auf den Grund gegangen und klärt die wichtigsten arbeitsrechtlichen Regelungen. Worauf Beschäftigte achten sollten:
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