Kritiker Modis nennen sich Kakerlaken-Bewegung

Dutzende Menschen wurden verletzt. Menschenrechtsgruppen warfen der Polizei vor, übermäßige Gewalt angewendet zu haben. Der Oppositionsführer Rahul Gandhi, der bei Protesten gegen Missstände im Bildungssystem festgenommen worden war, kam wieder frei und forderte von der Regierung eine Entschuldigung für das harte Vorgehen gegen Zehntausende. Er hatte am Dienstag einen Marsch von Abgeordneten zur Residenz des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi angeführt. Dort kam es zu einer Sitzblockade, die Demonstrierenden riefen „Nieder mit Modi!“ und „Wir wollen Gerechtigkeit“. Anschließend wurden Gandhi und andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Bus weggebracht.