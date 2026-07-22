So zeigen sich Ländle-Promis auf dem roten Teppich

„Fixtermin im Bregenzer Kultursommer“

Dass Mode immer auch dem Anlass folgen sollte, zeigt Boutiquenbesitzerin Martina Hämmerle vom Schauraum. Für den Empfang am Vormittag wählt sie ein rosafarbenes Teekleid des britischen Labels Dream Sister Jane mit trendigen Puffärmeln und silbernen Riemchenstilettos von Valentini. Am Abend wird es glamouröser: ein schwarzes Brokatkleid mit cremefarbenen Rosen, hochgeschlossen und mit raffiniertem Rückenausschnitt, dazu die passende Tasche und Schmuck von JustWin aus München.