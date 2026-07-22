So zeigen sich Ländle-Promis auf dem roten Teppich

„La Traviata“ bildet das Highlight der Festspielsaison und lockt Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nach Bregenz. Bei der Eröffnung der Oper treffen Eleganz, Individualität und Vorfreude aufeinander.
Für Rhetorik-Trainerin und Moderatorin Heidi Winsauer war das perfekte Festspiel-Outfit ein glücklicher Zufallsfund. Ihr Kleid von Lena Hoschek hatte einst einen Auftritt bei einer Bank-Jubiläumsgala – abgestimmt auf die Unternehmensfarben mit einer schwarzen Schleife. Heute bleibt die Schleife zu Hause, dafür ergänzt Schmuck von Marco Bicego den Look. „Ich freue mich auf wunderschöne Musik, großartige Künstler, inspirierende Gedanken und viele gut gelaunte Menschen.“
„Hochwertige und natürliche Materialien“
Regionalität und Qualität stehen für Landtagsabgeordnete Gerda Schnetzer-Sutterlüty im Mittelpunkt ihrer Garderobe. „Mir ist wichtig, dass Kleidung möglichst regionale Wertschöpfung schafft und aus hochwertigen, natürlichen Materialien gefertigt wird.“ Sie trägt Schuhe von Thomas Valentini aus Bregenz und eine Tasche von Swarovski. Besonders freut sie sich darauf, erneut ein Kleid der Vorarlberger Designerin Sigrun Mager-Brändle bei den Festspielen zu präsentieren.
„Kultur, Eleganz und internationales Flair“
Für Dejan Krstovic, Geschäftsführer von Huber Fine Watches & Jewellery, zählen die Bregenzer Festspiele jedes Jahr zu den Höhepunkten des Sommers. „Sie verbinden Kultur, Eleganz und internationales Flair auf eine Weise, wie man sie nur in Bregenz erlebt.“ Sein bordeauxroter Anzug von Loro Piana steht für italienische Handwerkskunst und zeitlose Eleganz. „Gerade diese Mischung aus Kunst, Begegnungen und außergewöhnlichen Momenten macht die Festspielsaison jedes Jahr aufs Neue so besonders.“
„Ein kultureller Höhepunkt des Sommers“
Auch Zahnärztin und Beauty-Unternehmerin Karoline Gerster-Sagmeister (Toothé) fiebert dem Opernabend entgegen. „Die Festspieleröffnung ist für mich jedes Jahr einer der schönsten kulturellen Höhepunkte des Sommers.“ Sie freue sich sehr auf Verdis „La traviata“, deren Themen Liebe, Freiheit und gesellschaftliche Konventionen bis heute nichts an Aktualität verloren hätten. Modisch setzt sie auf ein schimmerndes Missoni-Kleid, kombiniert mit einer Hermès Kelly To Go Clutch und Alaïa-Pumps.
„Fixtermin im Bregenzer Kultursommer“
Dass Mode immer auch dem Anlass folgen sollte, zeigt Boutiquenbesitzerin Martina Hämmerle vom Schauraum. Für den Empfang am Vormittag wählt sie ein rosafarbenes Teekleid des britischen Labels Dream Sister Jane mit trendigen Puffärmeln und silbernen Riemchenstilettos von Valentini. Am Abend wird es glamouröser: ein schwarzes Brokatkleid mit cremefarbenen Rosen, hochgeschlossen und mit raffiniertem Rückenausschnitt, dazu die passende Tasche und Schmuck von JustWin aus München.
„Die Festspieleröffnung sowie auch die Premiere sind für mich absolute Fixtermine im Bregenzer Kultursommer.“ Zur Eröffnung begleitet sie ihr Mann Andreas Zimmermann, am Premierenabend ist das gesamte Schauraum-Team mit dabei.
Glanzvolle Auftritte sind garantiert!
Mit Giuseppe Verdis „La Traviata“ erwartet die Besucher heuer eine Oper großer Emotionen – und eine Festspielzeit, in welcher auch modisch wieder glanzvolle Auftritte garantiert sind.
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