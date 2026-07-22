Eine Leisten-Operation bremst Maximilian Taucher

Vergangene Woche hatte Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher noch in Genf sein Debüt bei der Weltelite gefeiert, nun zwingt eine Leisten-OP den Youngster zu einer Pause. Dafür konnte der 16-Jährige zuletzt seine Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolvieren.
Gute und weniger gute Nachrichten für Rollstuhltennis-Ass Maximilian Taucher! Denn der junge Hohenemser, der zuletzt beim WC500-Turnier in Genf (Sz) sein Debüt bei einem Großturnier bei den Herren feierte, musste nun seinen Start beim WC100-Turnier in Turin (It) absagen – nach einer Leisten-Operation wurden dem 16-Jährigen zwei Wochen Pause verordnet. „Wie und wann es weitergeht, werden wir uns genau anschauen“, sagt Papa Alex Taucher.
Prüfung geschafft
Dafür konnte Maxi abseits des Tennisplatzes einen großen Erfolg verbuchen. Nachdem er schon in der vergangenen Woche den schriftlichen Teil der Lehrabschlussprüfung zum Bürokaufmann absolviert hatte, schaffte er am Montag nun auch den mündlichen Teil und bestand damit die Prüfung souverän. Und am 1. Oktober wird der Ländle-Youngster dann endgültig zum Profi – dann wird er in den Heeressport einrücken.
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