Eine Leisten-Operation bremst Maximilian Taucher

Prüfung geschafft

Dafür konnte Maxi abseits des Tennisplatzes einen großen Erfolg verbuchen. Nachdem er schon in der vergangenen Woche den schriftlichen Teil der Lehrabschlussprüfung zum Bürokaufmann absolviert hatte, schaffte er am Montag nun auch den mündlichen Teil und bestand damit die Prüfung souverän. Und am 1. Oktober wird der Ländle-Youngster dann endgültig zum Profi – dann wird er in den Heeressport einrücken.