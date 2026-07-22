Roter Teppich und Bregenzer Festspielzauber

Jedes Jahr im Hochsommer verwandelt sich der Platz rund um das Bregenzer Festspielhaus in eine ganz besondere Bühne – noch bevor auf der Seebühne überhaupt der erste Ton erklingt. Es ist der Tag der Eröffnung, an dem Tradition und Glamour aufeinandertreffen. Vor dem offiziellen Festakt sichern sich zahlreicheZaungäste die besten Plätze entlang des roten Teppichs, um einen Blick auf die ankommenden VIPs zu erhaschen.