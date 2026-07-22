Roter Teppich und Bregenzer Festspielzauber

Zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele strömte auch dieses Jahr wieder Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft an den Bodensee. Wer sich unter das Volk mischte und wer den besten Blick erhaschte – die Festspiel-Eröffnung in Bildern.
Jedes Jahr im Hochsommer verwandelt sich der Platz rund um das Bregenzer Festspielhaus in eine ganz besondere Bühne – noch bevor auf der Seebühne überhaupt der erste Ton erklingt. Es ist der Tag der Eröffnung, an dem Tradition und Glamour aufeinandertreffen. Vor dem offiziellen Festakt sichern sich zahlreicheZaungäste die besten Plätze entlang des roten Teppichs, um einen Blick auf die ankommenden VIPs zu erhaschen.
Viel Politik, wenig Glamour
Auch dieses Jahr wieder auffallend: Während die Dichte an prominenten Vertretern aus Wirtschaft und Politik groß war, suchte man Stars und Sternchen aus dem Showbusiness vergeblich. Auch für exzentrische Auftritte sind die Bregenzer Festspiele offenbar keine passende Bühne. Im Ländle mag man es eben bodenständig und solide. Irgendwie schade ...
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