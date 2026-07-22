Klare Strukturen vermischt mit gutem Bauchgefühl

Die richtige Aufstellung für ein Fußballspiel zu finden, ist wohl eine der heikelsten Aufgaben für einen Trainer. Weil er vor einem Spiel wissen muss, was alle anderen im Nachhinein beurteilen können. Altachs Coach Ognjen Zaric hat für sich selbst einen klaren Kriterienkatalog erstellt. An erster Stelle steht die Qualität der Spieler. Die zweite Überlegung gilt der Spielidee und Taktik für die anstehende Begegnung. Die Trainingswoche und zurückliegende Spiele liefern dem Trainer Informationen über die aktuelle Form seiner Schützlinge. Die Nummer vier in der Gesamtüberlegung ist tatsächlich knifflig. Die gilt der Frage, ob der Spieler ins Teampuzzle passt. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass im letzten Punkt oft auch das Bauchgefühl mitentscheidet“, sagt Zaric.