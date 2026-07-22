Klare Strukturen vermischt mit gutem Bauchgefühl

SCR Altach-Trainer Ognjen Zaric hat eine klare Vorgehensweise, was seine Aufstellungen und seine Wechsel für die Spiele betreffen. Wobei mit reiner Theorie nicht alle Entscheidungen getroffen werden können – manchmal braucht es auch einfach gutes Bauchgefühl.
Die richtige Aufstellung für ein Fußballspiel zu finden, ist wohl eine der heikelsten Aufgaben für einen Trainer. Weil er vor einem Spiel wissen muss, was alle anderen im Nachhinein beurteilen können. Altachs Coach Ognjen Zaric hat für sich selbst einen klaren Kriterienkatalog erstellt. An erster Stelle steht die Qualität der Spieler. Die zweite Überlegung gilt der Spielidee und Taktik für die anstehende Begegnung. Die Trainingswoche und zurückliegende Spiele liefern dem Trainer Informationen über die aktuelle Form seiner Schützlinge. Die Nummer vier in der Gesamtüberlegung ist tatsächlich knifflig. Die gilt der Frage, ob der Spieler ins Teampuzzle passt. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass im letzten Punkt oft auch das Bauchgefühl mitentscheidet“, sagt Zaric.
Bei Auswechslungen hat der Altach-Coach keine bestimmte Reihenfolge in seinem Überlegungskatalog. Die Leistung, taktische Änderungen und die Fitness der Akteure: All das beobachtet Zaric genau und trifft dann seine Entscheidungen. Wobei er erklärt, dass sich gerade im Bereich der taktischen Änderungen eine riesige, sehr breite Palette aufmacht: „Da ist es oft schwer, die richtigen Maßnahmen zu setzen, die dann auch entsprechend greifen.“
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