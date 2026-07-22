Dornbirn: Bagger reißt bei Arbeiten Gasleitung auf

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr in der Dornbirner Sandgasse. Ein 38-jähriger Mann war dort mit Baggerarbeiten beschäftigt, als er eine Gasleitung beschädigte. Gegenüber der alarmierten Polizei gab der Baggerfahrer an, das entstandene Leck bereits provisorisch abgedichtet zu haben. Ein leichter Gasaustritt war aber weiterhin wahrnehmbar.