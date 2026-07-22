Dornbirn: Bagger reißt bei Arbeiten Gasleitung auf

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr in der Dornbirner Sandgasse. Ein 38-jähriger Mann war dort mit Baggerarbeiten beschäftigt, als er eine Gasleitung beschädigte. Gegenüber der alarmierten Polizei gab der Baggerfahrer an, das entstandene Leck bereits provisorisch abgedichtet zu haben. Ein leichter Gasaustritt war aber weiterhin wahrnehmbar.
Anrainer gewarnt und Straße gesperrt
Die Beamten informierten daraufhin zur Sicherheit die Bewohner der umliegenden Häuser über den Vorfall. Gleichzeitig wurde die Sandgasse für die Dauer der Reparaturarbeiten für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.
Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Dornbirn und ein Techniker der VKW übernahmen die weiteren Maßnahmen und konnten die beschädigte Leitung erfolgreich abdichten. Anschließend wurde die Sperre wieder aufgehoben. Personen kamen nicht zu Schaden.
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