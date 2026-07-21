Für zwölf Lustenauer ist die Bundesliga Neuland

Mit den Urgesteinen Pius Grabher (55 Einsätze) und Fabian Gmeiner (51), wissen zwei weitere Lustenauer, wie es in der Bundesliga läuft. Mittelfeldmotor Sasha Delaye kam immerhin zu 23 (Kurz-)Einsätzen in der französischen Ligue 1. Bundesliga-Luft schnuppern durften zumindest schon Lukas Ibertsberger (17), Emmanuel Chukwu (10), Dominik Weixelbaumer und Precious Benjamin (7). All diese Spieler zusammen schossen aber gerade Mal neun Tore in den höchsten Ligen. Davon Maak mit sechs die meisten. „Wir haben viel frisches Blut dazu bekommen, das tut uns sicher gut“, sieht der Kapitän die Austria dennoch gerüstet für die Liga, obwohl vielen die Erfahrung fehlt.