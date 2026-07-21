Aus für Bludenzer „Lunchbox Gastro GmbH“

Schlechte Nachrichten für die Gastronomie in Bludenz: Über das Vermögen der Lunchbox Gastro GmbH in der Rathausgasse wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Der Antrag kam von Gläubigerseite.
Das Lokal hat seine Türen bereits geschlossen. Betroffen ist eine reine Ein-Personen-Gesellschaft, die alleinige Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Wie hoch die Schulden des Unternehmens genau sind und warum es zum finanziellen Aus kam, ist derzeit noch unklar. Der Kreditschutzverband KSV1870 prüft die genauen Ursachen nun gemeinsam mit dem vom Gericht bestellten Masseverwalter Bernd Widerin aus Bludenz.
Gläubiger können Forderungen anmelden
Gläubiger haben ab sofort Zeit, ihre Forderungen bis zum 1. Oktober 2026 anzumelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für den 15. Oktober 2026 angesetzt.
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