Aus für Bludenzer „Lunchbox Gastro GmbH“

Das Lokal hat seine Türen bereits geschlossen. Betroffen ist eine reine Ein-Personen-Gesellschaft, die alleinige Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Wie hoch die Schulden des Unternehmens genau sind und warum es zum finanziellen Aus kam, ist derzeit noch unklar. Der Kreditschutzverband KSV1870 prüft die genauen Ursachen nun gemeinsam mit dem vom Gericht bestellten Masseverwalter Bernd Widerin aus Bludenz.