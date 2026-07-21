Verkehrsministerium genehmigt S18-Vorprojekt

Mit ihrer Entscheidung gaben die Prüfer in Wien grünes Licht für die von der Asfinag vorgeschlagene Trassenvariante „CP“, die streckenweise in offener Tunnelbauweise entstehen soll. Zur Erinnerung: Die geplante Route erstreckt sich auf etwa 8,2 Kilometern. Sie beginnt beim Knoten Dornbirn West, nutzt ein Stück der heutigen Landesstraße L204 und verläuft anschließend entlang des Lustenauer Ortsrands nach Norden. Über das Schweizer Ried führt die Strecke weiter bis zum Rhein, überquert den Fluss und schließt schließlich bei Höchst an das Schweizer Autobahnnetz an. Geplant sind eigene Auf- und Abfahrten für Lustenau Süd und Nord sowie ein Halbanschluss in Höchst.