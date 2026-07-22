Funkenflug beim Grillen setzte Hecke in Vollbrand

Es hätte ein entspannter Grillabend werden sollen - doch endete für den Mann aus Ludesch im Krankenhaus: Der Hausbesitzer stand gegen 21 Uhr im Garten an seinem Holzkohlegrill. Dabei kam es zu Funkenflug, der die angrenzende Hecke in Brand steckte. Die Flammen breiteten sich rasch über die gesamte Länge des Gewächses aus. Ein erster Löschversuch des Mannes mit einem Gartenschlauch blieb erfolglos, seine Lebensgefährtin setzte zeitgleich die Rettungskette in Gang.