Das Jubiläumsjahr im Zeichen der multiplen Krisen

Auch von den diesjährigen Festspielproduktionen könne man in Sachen Krisenmanagement viel lernen, so Babler. „La traviata“ – das heurige Spiel auf dem See – etwa zeige, „wie groß der Schaden ist, wenn gesellschaftliche Regeln stärker werden als Mitgefühl“. Und die Hausoper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ sei ein künstlerisches Mahnmal dafür, dass man auf Krisen nicht mit Eskapismus reagieren dürfe. „Warum laufen wir weg, lenken uns ab, anstatt die Dinge einfach zu ändern?“, fragte er. Dass der Demokratie einfach die Luft ausgehe, sei das Ergebnis einer Politik, die sich selbst in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt habe. „Wir brauchen das Selbstbewusstsein, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen“, sagte der Vizekanzler. Dafür müsse man aber die Demokratie wieder ernst nehmen als das, was sie im Kern sei, nämlich „der radikale Gedanke, dass wir gemeinsam über die Verhältnisse bestimmen können, in denen wir leben“.